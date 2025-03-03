İran hükümetinde kriz: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti

İran'da ekonomik sorunlar karşısında etkisiz kalmakla suçlanan Ekonomi Bakanı Abdulnasır Himmeti için mecliste gensoru önergesi vardı.

Himmeti hakkında verilen önerge, açık oturumda 6 saat süren tartışmaların ardından oylamaya sunuldu. Önerge, 89'a karşı 182 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. 1 milletvekili ise çekimser kaldı.



Böylece Ekonomi Bakanı Himmeti, Meclis'ten güvenoyu alamayarak, görevinden azledildi.

HİMMETİ TEPKİLERİN ODAĞINDAYDI



Himmeti, döviz ve altın kurlarının aşırı yükselmesine karşı tedbir almamakla tepkilerin odağındaydı.



Hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınması 19 Şubat'ta 91 milletvekilinin imzasıyla kabul edilmişti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI DA İSTİFA ETTİ



Himmeti'nin görevinden azledilmesinin ardından İran'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif de istifa etti.



Zarif istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a iletti. Pezeşkiyan ise Zarif'in istifa mektubuna henüz yanıt vermedi.



2013-2021 yılları arasında İran Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Zarif, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarındandı.



Zarif, ağustosta Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.



Aşırı muhafazakar grupların hedefinde olan Zarif, hükümetin Mecliste güven oyu aldığı ağustosta da istifa ettiği imasında bulunmuş ancak daha sonra görevine devam etmişti.

