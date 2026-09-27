İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait denizaltı dronu ele geçirdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı ’nda ABD ’ye ait bir insansız sualtı aracına el koyduğunu duyurdu.



Yapılan açıklamada, aracın "Remus 600" tipi gelişmiş bir sualtı aracı olduğu belirtildi. Aracın, içerdiği bilgilerin elde edilmesi amacıyla DMO uzmanlarının incelemesinde olduğu kaydedildi. DMO açıklamasında, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğu ve tehlikeli eylemler ile izinsiz geçişlere karşı sert ve kararlı müdahalelerde bulunulacağı vurgulandı.



İran basınında yer alan haberlerde, DMO Deniz Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nda casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen ABD’ye ait gelişmiş bir insansız sualtı aracını, istihbarat ve elektronik harp unsurlarının koordineli müdahalesiyle engellediği aktarıldı.