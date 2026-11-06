İran: Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri mayına çarptı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı 'nda iki petrol tankerinin mayına çarptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasında, iki petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı 'ndan geçmeye çalıştığı ve seyir halindeyken mayına çarptığı belirtildi.

Açıklamada, mayına çarpmanın ardından gemilerde yangın çıktığı ve her iki tankerin de seyrine devam edemediği kaydedildi.

İran'ın öne sürdüğü yedi şart uygulanmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağı uyarısına yer verilen açıklamada, gemilerin ABD'nin zorlamasıyla mayınlı bölgeden geçmeye çalışması halinde benzer olayların süreceği vurgulandı.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi haber ajansı defapress'e konuşan İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya ise ABD yönetimini uyardı.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığının yanı sıra Güneybatı Asya dışında da üsleri olduğunu ve bu noktalara kuvvet konuşlandırdığını hatırlatan Tuğgeneral Ekreminiya, olası bir askeri harekata karşılık verileceğini bildirdi.

Ekreminiya, "İran Silahlı Kuvvetleri, saldırı durumunda ABD'ye ait bütün maddi ve manevi hedeflere coğrafi sınır tanımaksızın saldırı düzenleyecek" dedi.

Sözcü Ekreminiya ayrıca Hürmüz Boğazı'nın sadece Tahran'ın önerdiği şartların kabul edilmesi halinde açılabileceğini kaydetti.