İran Hürmüz Boğazı'nı açtı
17.04.2026 15:53
Son Güncelleme: 17.04.2026 16:48
Hürmüz Boğazı tam bir buçuk ay sonra gemi geçişine açılmış oldu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine Lübnan'daki ateşkes süresince tamamen izin verildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, sosyal medya mesajında İran'a teşekkür etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı ’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu. Bu kararla birlikte Hürmüz Boğazı bir buçuk ay sonra açılmış oldu.
Arakçi, paylaşımında, “Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir.” ifadelerini kullandı.
ASKERİ GEMİLERE GEÇİŞ YOK
Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı. İran ordu yetkilileri de devlet televizyonunda yaptıkları açıklamada askeri gemilerin Hürmüz'den geçişine izin verilmeyeceğini belirtti.
TRUMP: HÜRMÜZ İÇİN İRAN'A TEŞEKKÜRLER
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'ün açıldığının duyurulmasının ardından sosyal medya platformu TruthSocial üzerinden bir açıklamada bulundu.
Trump açıklamasında, “İran az önce İran Boğazı'nın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederiz!” ifadelerini kullandı.
Trump'ın sosyal medya mesajında “Hürmüz Boğazı” için “İran Boğazı” ifadesini kullanması dikkat çekti.
“DENİZ ABLUKASI YÜRÜRLÜKTE KALACAK”
Trump ayrıca İran’a yönelik deniz ablukasının, iki ülke arasındaki anlaşma tamamen sonuçlanana kadar süreceğini vurguladı.
ABD Başkanı, “İran’la işlemimiz yüzde 100 tamamlanana kadar deniz ablukası tam olarak yürürlükte kalacak.” ifadelerini kullandı.
İran ile yürütülen müzakere sürecinin hızlı ilerlemesinin beklendiğini belirterek, “Sürecin çok hızlı ilerlemesi gerekiyor, çünkü maddelerin büyük bölümü zaten müzakere edildi” dedi.