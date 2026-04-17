İran Hürmüz Boğazı'nı açtı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı ’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu. Bu kararla birlikte Hürmüz Boğazı bir buçuk ay sonra açılmış oldu.

Arakçi, paylaşımında, “Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

ASKERİ GEMİLERE GEÇİŞ YOK

Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı. İran ordu yetkilileri de devlet televizyonunda yaptıkları açıklamada askeri gemilerin Hürmüz'den geçişine izin verilmeyeceğini belirtti.