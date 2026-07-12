İran Hürmüz Boğazı'nı yine kapattı

ABD ile İran arasındaki gerilimin yükselmesiyle birlikte 14 maddelik mutabakatın fiilen bozulması ve karşılıklı saldırıların yeniden başlaması sonrası Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Hürmüz adımı geldi.

Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz'de onay verilmeyen bir rotada yol alan bir geminin uyarı ateşi açılarak durdurulduğunu bildirdi. Olayın ardından "Hürmüz Boğazı 'nın ikinci bir duyuruya ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar tamamen kapatıldığı" açıklandı. Açıklamada, "Şayet düşman, bu olayı bahane eder ve yanlış bir adım atarsa şiddetli bir yanıt alır" denildi.

“YETKİSİZ ROTA” ÇAĞRISI

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yabancı müdahale ve gemilerin "yetkisiz rotalarda" seyretmeye çalışmasının güvenlik sorunlarına yol açtığı öne sürüldü. Daha önce yabancı müdahalelerin ve gemilerin rotalarının izinsiz şekilde belirlenmesine karşı uyarıda bulunulduğu belirtilerek, birkaç saat önce bazı gemilerin bu uyarıları dikkate almadığı ve "yetkisiz rotalarda" ilerlemeye çalıştığı ifade edildi.

Uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen ve deniz güvenliğini tehlikeye attığı öne sürülen gemilerden birinin uyarı atışlarıyla durdurulduğu aktarılarak "Bu olay sonucunda ve yasadışı yabancı müdahale nedeniyle ortaya çıkan bu istikrarsız güvenlik durumu sebebiyle, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak." denildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı bölgesinde Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir gemiye geçiş izni verilmeyeceği belirtilerek, "Amerikan-Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler, bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.

“ATEŞKES SONA ERDİ”

Washington ve Tahran yönetimleri Pakistan aracılığıyla yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Ancak aradan henüz bir ay geçmeden İran'ın Boğaz'da geçiş talimatlarına uymadığını iddia ederek bazı gemilere ateş açması gerilimi artırmıştı.

ABD 8 Temmuz'da Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı İran hedeflerini bombalamış, Tahran yönetimi ise buna karşılık olarak Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini balistik füzeler ve dronlarla hedef almıştı.

NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD başkanı Donald Trump, saldırılara atıf yaparak “Bence ateşkes bitti.” demişti. Trump önceki gün de sosyal medya hesabından paylaşım yapıp "Açıklamasında Trump, “İran görüşmelere devam etmemizi istedi, bunu kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini onlara açık ve net biçimde ilettik” ifadelerini kullanmıştı.

ARAKÇİ UMMAN'LA HÜRMÜZ'Ü GÖRÜŞMÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün Boğaz'ın karşı yakasındaki Umman'a gitmiş, "Hürmüz'den güvenli geçişler için mekanizma oluşturulması" konusunda temaslarda bulunmuştu. ABD'li üst düzey yetkililer de yeniden başlayan saldırıların şiddetlenmemesi için İran'dan "Hürmüz'ün tüm gemilere açık olduğunu" belirten bir açıklama yapmasını istemişti.