İran iki ticari gemiye el koydu. Baskın düzenlenen gemiler İran kıyılarına çekildi

İran medyası Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı 'nda 2 gemiye el koyma anlarını paylaştı.

Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada; "Devrim Muhafızları Ordusu deniz kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda kural ihlali yapan iki gemiyi tespit ederek durdurmuştur. İhlalci iki gemi. Devrim Muhafızları deniz kuvvetleri tarafından alıkonulmuş ve İran kıyılarına yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı

Devrim Muhafızları el konulan Panama bayraklı MSC Francesca'nın İsrail bağlantılı olduğunu, Liberya bayraklı Epaminondas'ın da izinsiz faaliyet gösterdiğini iddia ediyor.

Gemilerin İran kıyılarına götürüldüğü duyuruldu. Böylelikle İran ABD ile savaşın başından bu yana ilk kez bir gemiye el koymuş oldu.



ABD'NİN “İRAN DONANMASI YOK OLDU” İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump ile Savunma Bakanı Pete Hegseth sıklıkla İran donanmasının neredeyse tamamen yok edildiğini iddia ediyor.

Buna karşılık İran'ın gemilere asker çıkararak el koyması İran'ın hala stratejik su yollarında operasyon yapabildiğini gösteriyor.

ABD, hafta sonu bir İran kargo gemisine ateş açarak, salı günü ise Hint Okyanusu'nda devasa bir petrol tankerine baskın düzenleyerek her iki gemiye de el koymuştu.

Washington-Tahran hattında diplomasi yoluyla çözüm arayışları sürerken, ABD donanmasının İran’ın deniz ticaretine yönelik ablukası da devam ediyor.

İran, bu ablukayı savaş ilanı olarak kabul ediyor ve abluka sürdüğü müddetçe Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararından geri adım atmayacağını belirtiyor.