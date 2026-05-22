İran ile ABD anlaşmaya varabilecek mi? Taslağın ayrıntıları ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump , Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinlikte İran gündemine dair soruları yanıtladı.

Trump, İran'ın limanlarına yönelik ABD ablukasının tam olarak sürdüğünü ve ablukanın etkili olduğunu savundu.

ABD Başkanı, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya da, "Uranyumu biz alacağız, ona ihtiyacımız yok, muhtemelen aldıktan sonra da imha edeceğiz ama onların elinde kalmasına izin vermeyeceğiz." yanıtını verdi.



ANLAŞMA TASLAĞININ AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Trump'ın açıklamasının ardından Dubai merkezli Al Arabiya televizyonu, taraflar arasında anlaşılması beklenen taslağın ayrıntılarını paylaştı.

Buna göre tüm cephelerde koşulsuz ateşkes uygulanacak. Tüm askeri operasyonlar, faaliyetler durdurulacak.

Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyrüsefer serbestisi garanti altına alınacak. Anlaşmanın uygulanmasını izlemek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak bir komite kurulacak.

Çözülmemiş konular üzerinde en geç 7 gün içinde müzakereler başlatılacak. İran'ın anlaşma şartlarına uyması karşılığında ABD Tahran yönetimine uygulanan yaptırımları kademeli olarak kaldıracak.



“ANLAŞMAZLIĞIN FARKLARI AZALIYOR”

El Arabiya tarafından servis edilen taslağın ardından üst düzey İranlı bir yetkili, taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığını, ancak anlaşmazlığa neden olan farkların azaldığını söyledi.

Buna rağmen zenginleştirilmiş uranyum ve Hürmüz Boğazı meselesinin anlaşmaya engel olan konular arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.

RUBİO: ANLAŞMA İÇİN OLUMLU SİNYALLER VAR

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere İsveç'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'daki siyasi sistemin "parçalanmış" durumda olduğunu savunan ve bu ortamda müzakereleri yürüttüklerini ifade eden Rubio, ABD yönetiminin temel amacının Tahran'la iyi bir anlaşma yapmak ve İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermemek olduğunu vurguladı.

Rubio, "İyi bir anlaşma her zaman Başkan'ın tercihi olmuştur. Eğer iyi bir anlaşma yapabilirsek bu harika olur. Bunun kesin olarak gerçekleşeceğini söylemek için burada değilim ancak bir anlaşma yapabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

TRUMP: İRAN SAVAŞI NEDENİYLE OĞLUMUN DÜĞÜNÜNE KATILAMAYABİLİRİM

ABD Başkanı Donald Trump ise İran savaşı nedeniyle yoğun bir dönemden geçtiğini belirterek oğlu Donald Trump Jr.’ın düğününe katılmaya çalışacağını ancak zamanlamanın “kötü” olduğunu söyledi.

ABD medyasına göre Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr., bu hafta sonu Bahamalar’da Bettina Anderson ile ikinci evliliğini yapacak. Trump ise aynı dönemde İran’la süren savaşın sona erdirilmesi için anlaşma arayışını sürdürüyor. Kamuoyunda destek görmeyen savaşın, başkanın anketlerdeki desteğini düşürdüğü ve kasımdaki ara seçimler öncesinde hayat pahalılığı tartışmalarını büyüttüğü belirtiliyor.

Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gitmemi istiyor. Küçük, özel bir tören olacak. Gitmeye çalışacağım.” dedi.

Ancak İran savaşı nedeniyle zor bir dönemde olduğunu söyleyen Trump, “Kendisine ‘Bu benim için iyi bir zamanlama değil. İran diye bir meselem var ve başka şeyler de var’ dedim.” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca savaş sürerken düğüne katılması halinde medyanın bunu eleştireceğini savundu.

“Bu kazanamayacağım bir durum. Gidersem eleştirileceğim, gitmezsem yine eleştirileceğim. Tabii sahte medya tarafından” diyen Trump, çift için “Umarım mutlu bir evlilikleri olur.” dedi.