İran ile ABD arasında dolaylı nükleer müzakereleri başladı

İran Dışişleri'nin bildirdiğine göre ABD ile İran arasında bekenen görüşme başladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki dolaylı görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin arabuluculuğunda başladı" ifadelerini kullandı.



Bekayi'nin aktardığına göre görüşmelerde İran ve ABD heyetleri için ayrı odalar ayarlandı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, iki taraf arasındaki mesajları iletecek.