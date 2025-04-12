İran ile ABD arasında dolaylı nükleer müzakereleri başladı
Tahran, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff arasındaki dolaylı nükleer anlaşma görüşmelerinin Umman'da başladığını açıkladı.
İran Dışişleri'nin bildirdiğine göre ABD ile İran arasında bekenen görüşme başladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki dolaylı görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin arabuluculuğunda başladı" ifadelerini kullandı.
Bekayi'nin aktardığına göre görüşmelerde İran ve ABD heyetleri için ayrı odalar ayarlandı.
Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, iki taraf arasındaki mesajları iletecek.
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