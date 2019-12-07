İran ile ABD arasında mahkum takası

İran ile ABD arasındaki takas, ABD’de tutuklu bulunan İranlı araştırmacı Mesut Süleymani ile Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang arasında gerçekleşti.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif girişimleri nedeniyle İsviçre hükümetine teşekkür etti.



ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan, "Üç yıllık tutsaklığın ardından Wang ABD'ye dönüyor" açıklaması yaptı. Trump da İsviçre'ye teşekkür etti.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, "Washington yurtdışında yanlışlıkla tutulan tüm Amerikalıları özgürlüğüne kavuşturmak için çalışmaya devam edecek" denildi.



Princeton Üniversitesi doktora öğrencisi Wang araştırma için gittiği İran'da 2016'da casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.



Kök hücre konusunda çalışan araştırmacı Süleymani ise Ekim 2018'de ABD'ye girişi sırasında Chicago Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı. Süleymani, ABD yaptırımlarını delmekle suçlanıyordu.