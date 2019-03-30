ABD Federal İstatistik Sistemi verilerine göre, geçen yıl 13,5 milyon dolar olarak kaydedilen ABD ile İran arasındaki ticaret hacmi bu yıl ocak ayında 4,5 milyon dolarda kaldı. Buna göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66 düştü.



ABD, bu yıl İran'a 4,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken İran, yaptırımlar nedeniyle ABD'ye ihracat yapamadı.



İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018'de 508 milyon dolar seviyelerindeydi. Geçen yıl İran'a 440 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ABD, İran'dan 68 milyon dolar değerinde ithalat yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mayısta ülkesini nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından Washington, Tahran'a yönelik yaptırımları tek taraflı olarak uygulamaya başlamıştı. Yaptırımlar kapsamında ABD'ye İran'dan el yapımı halı ve gıda ürünlerinin ihracatı da yasaklanmıştı.



ABD'ye çoğunlukla el yapımı halı ihraç eden İran'ın bu ülkeye ihracatı geçen yıl 7 Ağustos'ta devreye giren yaptırımlar nedeniyle tamamen durmuştu.

