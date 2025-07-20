İran üç Avrupa ülkesiyle müzakerelere başlıyor: Görüşmeler İstanbul'da

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın ismi açıklanmayan diplomatik kaynağına dayandırdığı habere göre, İran ile üç Avrupa ülkesi müzakerelerin esası üzerinde mutabakata vardı ancak müzakerelerin zamanı ve yeri konusunda istişareler devam ediyor.



İran devlet televizyonu ise, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını duyurdu.



İRAN RESMEN DOĞRULADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, nükleer görüşmelerinin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını doğruladı.

Bekayi, konuya ilişkin açıklamasında, İran'ın, Avrupa ülkelerinin talebi üzerine 2015'teki nükleer anlaşmaya taraf üç Avrupa ülkesinin temsilcileriyle yeni bir görüşme turu düzenlemeyi kabul ettiğini bildirdi.



İranlı Sözcü, "Görüşmeler cuma günü İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ve (İran Dışişleri Bakan yardımcıları) Mecid Tahtrevançi ve Kazım Garibabadi'nin katılımıyla gerçekleştirilecek." dedi.



