İran ile ilgili yeni iddia: Yaptırımları delmek için İngiliz bankalarını kullanıyor

İran'ın petrokimya şirketinin yaptırımları delmek için İngiltere'deki iki büyük bankayı kullandığı iddia edildi.



Financial Times'ın haberine göre Lloyds ve Santander UK, yaptırım uygulanan İranlı petrokimya şirketine ait İngiliz paravan şirketlerine gizlice hesap sağladı.



Buna göre devlet kontrolündeki Petrochemical Commercial Company (PCC), yaptırımları delmek için İran istihbaratı ile birlikte çalıştı.



İddialara göre PCC'nin İngiltere operasyonları karmaşık bir paravan şirketler ağı kullanarak faaliyet gösterdi. PCC'in Çin'deki İranlı kuruluşlardan fon almak için İngiltere'deki şirketleri ve banka hesaplarını kullandığını belirtildi.



ABD, şirketi Devrim Muhafızları için yüz milyonlarca dolar toplamakla suçlamıştı. ABD, PCC ve İngiliz iştiraki PCC UK'e Kasım 2018'den beri yaptırım uyguluyor.



Daha önce ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği tespit edilen Avrupalı bankalar büyük cezalara çarptırılmıştı. 2019 yılında Standard Chartered 1 milyar dolardan fazla, UniCredit ise 1,3 milyar dolar ceza ödemişti.

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