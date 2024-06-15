İran ile İsveç arasında mahkum takası

İran, İsveç'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski İranlı cezaevi yetkilisi Hamid Nuri'nin serbest bırakıldığını ve mahkum takası kapsamında ülkesine dönmek üzere yola çıktığını duyurdu.

İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi Başkanı Kazım Garibabadi, sosyal medya platformu X'de yaptığı paylaşımda "2019'dan beri İsveç'te yasadışı olarak tutuklu bulunan Hamid Nuri özgür ve birkaç saat içinde ülkeye dönecek" dedi.



Kısa bir süre sonra İsveç Başbakanı Ulf Krissterson, ülkesinin İran'da tutulan bir diplomatı ile bir başka İsveç vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı.

Başbakan, Johan Floderus ve Saeed Azizi'nin İsveç'e dönmek üzere uçağa bindiklerini duyurdu.



Garibabadi, Nuri'nin serbest bırakılmasının mayıs ayında Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi ile birlikte bir helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın çabaları sayesinde olduğunu söyledi.



"MUHALİFLERİN İDAMINDA ROLÜ VAR"

Nuri, Kasım 2019'da Stockholm havaalanında tutuklanmış ve daha sonra İsveç'teki İranlı muhaliflerin 1988'de toplu idamlarıyla ilgili olarak polis hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.



Nurinin davası, 1980-88 yılları arasındaki İran-Irak savaşının sonunda isyancı İran Halkın Mücahitleri (MEK) tarafından gerçekleştirilen saldırıların intikamını almak için İran genelinde en az 5 bin mahkumun öldürülmesiyle ilgili.



63 yaşındaki Nuri, o dönemde Tahran yakınlarındaki bir cezaevinde savcı yardımcısı olarak çalışmış, ancak söz konusu dönemde izinli olduğunu savunmuştu.



İsveç, Nuri'yi, iddia edilen suçun nerede işlendiğine bakmaksızın bir davayı yargılamasına izin veren evrensel yargı yetkisi ilkesi kapsamında yargıladığını bildirdi.