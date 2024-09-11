İran: İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni yaptırımlarına orantılı karşılık vereceğiz

İran, Rusya'ya füze gönderdiği iddiasıyla İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, ülkenin sivil havacılık sektörüne yaptırım kararını kınayarak söz konusu ülkelere "orantılı" şekilde karşılık vereceğini duyurdu.

İran: İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni yaptırımlarına orantılı karşılık vereceğiz

 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesine yönelik yeni yaptırımlara tepki gösterdi.

Ülkesinin 'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere füze gönderdiği iddialarının "yalan" ve "asılsız" olduğunu savunan Kenani, buna karşılık İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ile birlikte Gazze'de soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail'in "ana silah kaynağı" olduğunu söyledi.

Kenani, "Bu 3 Avrupa ülkesi, Gazze'de Filistin halkına yönelik kitlesel katliam ve soykırımın ortaklarıdır. Onların bu yanlış politikalarının hesabını vermeleri gerekiyor." dedi.

İran'ın Rusya'ya füze gönderdiği iddiası üzerine İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından ulusal hava yolu şirketi Iran Air'e yaptırım kararı alınmasını kınadıklarını belirten Kenani, "3 Avrupa ülkesinin bu eylemi, Batı'nın düşmanca politikasının ve İran halkına karşı uyguladıkları ekonomik terör eylemlerinin devamıdır. İran, buna uygun ve orantılı bir karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

Fransa, Almanya ve İngiltere; Rusya ile İran arasında iddia edilen silah alışverişine ilişkin ortak yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatı yaptığının doğrulandığı ve 3 ülkenin İran ile ikili hava hizmetleri anlaşmalarını feshetmek için harekete geçeceği ve İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air’ın da yeni yaptırımlar kapsamına alınacağı ifade edilmişti.

ABD de Iran Air'e yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar: "Rusya'ya ölümcül silah transferi" iddiası

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar: "Rusya'ya ölümcül silah transferi" iddiası

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Kargo dolandırıcılarına dikkat! 100 bin lira dolandırıldı

DÜNYA HABERLERİ

Kanada'da bilimsel araştırma: Sesten hipertansiyonu tespit eden yapay zeka

Kanada'da bilimsel araştırma: Sesten hipertansiyonu tespit eden yapay zeka

Brezilya'da son 70 yılın en ciddi kuraklığı: Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Brezilya'da son 70 yılın en ciddi kuraklığı: Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

BM: Ukrayna'daki savaşta 11 bin 700 sivil öldü

BM: Ukrayna'daki savaşta 11 bin 700 sivil öldü

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar:  "Rusya'ya ölümcül silah transferi" iddiası

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar:  "Rusya'ya ölümcül silah transferi" iddiası

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaşıyor

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaşıyor

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı 127'ye yükseldi

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı 127'ye yükseldi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...