İran, İngiltere'nin deniz ve hava kuvvetlerini "terör örgütü" ilan etti

İran Dışişleri Bakanlığından, İngiltere 'nin deniz ve hava kuvvetlerine ilişkin bildiri yayımlandı.

Bildiride, "İngiltere'nin son bir yıl içerisinde Devrim Muhafızları Ordusunu 2026 Devlet Tehditleri Yasası kapsamına almak gibi İran'a yönelik gerçekleştirdiği düşmanca eylemlere karşılık 1 Kasım 2026'dan itibaren İngiliz dış istihbarat servisi MI6 düşman grup olarak kabul edilecek ve İngiltere Kraliyet Donanması ile Kraliyet Hava Kuvvetleri terör örgütü olarak tanımlanacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Bildiride, söz konusu kararın uluslararası hukuk kuralları ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığı belirtildi.

İNGİLTERE, DESTEKÇİLERE 14 YILA KADAR HAPİS CEZASI GETİRMİŞTİ

İngiltere, yabancı devletlere bağlı olup ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu değerlendirilen kurumların listeye alınmasına imkan tanıyan yeni yasa kapsamında, 13 Temmuz'da Devrim Muhafızları Ordusunu söz konusu listeye almıştı.

Yeni düzenlemeye göre, İngiltere'de Devrim Muhafızları Ordusu'na destek veren veya yardım eden kişilerin 14 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı bildirilmişti.