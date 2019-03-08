İran'ın Londra Büyükelçisi Baidinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın çifte vatandaşlığı tanımadığını ve bu yüzden İngiltere hükümetinin İran'da tutuklu Zaghari'ye diplomatik koruma kararının geçerli olmayacağını savundu.



Baidinejad, şu ifadeleri kullandı:



"İngiltere hükümetinin Zaghari'ye diplomatik koruma kararı, uluslararası hukuka aykırı. Hükümetler yalnızca kendi vatandaşları için böyle bir koruma uygulayabilir. İngiltere hükümetinin de bildiği üzere İran çifte vatandaşlığı tanımıyor. İran yasalarına göre, İranlılar ikamet ettikleri yer hangi ülke olursa olsun vatandaşlıklarını korumaktadır."



İran-İngiltere çifte vatandaşı Zaghari, 2016'da İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 5 yıl hapse mahkum edilmişti.



İngiltere, İran'ın 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı İngiliz vatandaşı Zaghari'ye yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliğini gerekçe göstererek, diplomatik koruma sağlama kararı almıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere'nin son derece olağan dışı bir adım atması ve diplomatik koruma uygulamasını işletmesine karar verdim" demişti.



Diplomatik koruma, bir devletin, bir başka devletin yanlış eylem veya işlemlerinden zarar gören vatandaşının haklarını uluslararası kanunlar çerçevesinde korumaya alması olarak tanımlanıyor.

