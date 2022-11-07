İran İnsan Hakları Kurumu: Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi

Norveç merkezli IHR'ye ait internet sitesinde yayınlanan raporda, ülkede 50 günü aşkın süredir devam eden gösterilere ilişkin bilgi verildi.



Ülkedeki 31 eyaletten 22’sine dair rakamların yer aldığı raporda en çok can kaybının sırasıyla Sistan-Beluçistan, Mazenderan, Tahran, Kürdistan ve Gilan eyaletlerinde yaşandığı belirtildi.



Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 118, Mazenderan'da 33, Tahran’da 30, Kürdistan’da 26, Gilan’da 22, Batı Azerbaycan’da 21, Kirmanşah’ta 13, Elborz’da 9, Horasan-ı Rezevi, İsfahan ve Zencan’da dörder, Loristan, Merkezi, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İylam, Huzistan ve Hemedan’da ikişer, Buşehr ve Simnan'da ise birer göstericinin yaşamını yitirdiği, ölenlerin toplam sayısının 304'e çıktığı kaydedildi.



Raporda, hayatını kaybeden göstericilerden 41’inin 18 yaşın altında, 24’ünün de kadın olduğu ifade edildi.



IHR, 1 Kasım’da yayımladığı raporda, Amini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 253 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.



İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberinde ise Amini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde şu ana kadar 38 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.



GÖSTERİLER 17 EYLÜL'DE BAŞLADI



Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Amini'nin ölümü tüm ülkede infiale yol açarken 17 Eylül'de cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.



Ülke genelinde devam eden gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülüyor.