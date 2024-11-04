İran: İsrail ateşkesi kabul ederse vereceğimiz karşılığın türü değişebilir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'e yönelik olası misillemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.



İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkat çeken Pezeşkiyan, ABD ile Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına karşılık vermemesi halinde, Gazze’de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini hatırlattı.



Pezeşkiyan, şunları söyledi: "İlk başta hükümetimizin göreve başladığı ilk gün Heniyye'ye suikastla savaşı kışkırtmaya çalışan Siyonist rejimdi. Bazı ülkelerin tavsiyesi üzerine ateşkes sağlanması, masum kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması umuduyla itidalli davranmamıza rağmen İsrail suçlarını yoğunlaştırdı."



İran'ın İsrail'in saldırısına karşılık vereceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Davranışlarını gözden geçirerek, ateşkesi kabul edip bölgenin mazlum ve masum insanlarını öldürmeye son verirlerse bu bizim yanıtımızın türünü ve şiddetini etkileyebilir" diye konuştu.