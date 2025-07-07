İran, İsrail casusluğu şüphesiyle 300 bin Afganı sınır dışı etti

İran’da yıllardır yaklaşık altı milyon Afgan yaşıyor; bunların büyük kısmı ülkelerindeki savaşlar nedeniyle belgesiz şekilde İran’a sığınmış durumda. Ancak Tahran yönetiminin uzun süredir göçmenlere karşı görece hoşgörülü yaklaşımı, son aylarda yerini sert uygulamalara bıraktı.

Mayıs ayında İran hükümeti, ülkede “yasa dışı” bulunan tüm Afganların ülkeyi terk etmesi gerektiğini, aksi halde gözaltına alınacaklarını duyurmuştu.

NÜKLEER TESİSLERE SALDIRI SONRASI BASKI ARTTI

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, İran güvenlik güçlerinin Afganların çalıştığı iş yerlerine baskın düzenlediği görülüyor. İran polisi geçen ay iki Afgan erkeğin devlet televizyon binası ve üst düzey bir yetkilinin konutunu gözetlediklerini itiraf ettiklerini ileri sürdü.

Ayrıca Tahran’ın güneyinde bir fabrikaya yapılan baskında, bazı Afganlar İsrail istihbarat servisi Mossad adına insansız hava aracı saldırısı planlamakla suçlanarak gözaltına alındı.