İran-İsrail gerilimi sürerken Gazze'de can kaybı her geçen gün artıyor

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne bombardımanı sürüyor.



Bugün en az dokuz Filistinli bombardımanlarda hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli "Ebu Hasene" ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu beş kişi yaşamını yitirdi.



Saldırıda binanın tamamen yerle bir olduğu ve enkaz altında hâlen çıkarılmayı bekleyen insanların bulunduğu aktarıldı.



Filistin Sivil Savunma biriminin resmi Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Safa Camisi yakınında yer alan Filistinli "Daye" ailesine ait evin İsrail savaş uçaklarınca hedef alındığı belirtildi. Saldırı sırasında evde bulunan bir anne ile çocuğunun öldüğü, birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.



Kampın doğusu ile Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kenti de İsrail ordusunun topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara hedef oldu.



Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde konuşlanan İsrail ordusuna ait askeri araçlardan kentin güneybatısındaki bölgelere otomatik silahlarla yoğun şekilde ateş açıldı. Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi de İsrail topçusunun atışlarıyla sarsıldı.



Kentteki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail keşif uçakları, kentteki Zeytun Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alan füze saldırısı düzenledi. Saldırının ardından hastaneye iki ölü ve durumu ağır olan bir yaralı getirildi.



Filistinli sağlık yetkilileri, bugün yaptıkları açıklamada, 10 aydır süren saldırılarda hayatını kaybdenlerin sayısının 39 bin 550'e yükseldiğini bildirdi.



En az 91 bin 280 kişi de yaralandı.