İran, İsrail için casusluk yapmakla suçlanan bir kişiyi idam etti

İsrail’in saldırılarıyla başlayan, ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise saldırıları ile tırmanan savaş 10’uncu gününde devam ederken, İran’da İsrail için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişinin idam edildiği açıklandı.



İran Yargı Erki’nin haber ajansı Mizan’ın aktardığına göre, Mecid Museybi isimli kişi, İran’da idam edildi. Haberde paylaşılan bilgilere göre, Museybi, İsrail için casusluk yapmak ve İsrail’in dış istihbarat örgütü Mossad ile bilgi paylaşmaya çalışmak suçlamalarından mahkum edilmişti.



Mizan, Museybi’nin ne zaman gözaltına alınıp tutuklandığı hakkında bilgi vermedi.

