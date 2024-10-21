İran: İsrail saldırılarının durması için Türkiye ile birlikte çabalıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.



Türkiye ile ilişkilerin çok ayrıcalıklı olduğunu belirten sözcü, iki ülkenin İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının durdurulması için çaba harcadığını belirtti.



İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerine ilişkin ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na protesto notası ilettiklerini aktardı.



İsrail'in bölgedeki saldırılarının durdurulması konusunda tüm bölge ülkeleriyle istişarelerini sürdürdüklerini belirten Bekayi, şunları söyledi: "Mesajımız çok açık ve Siyonist rejimin herhangi bir saldırısına İran tarafından kesinlikle karşılık verileceğini söyledik. İran'a yönelik bir saldırıda komşu ülkelerin topraklarını kullandırma izni vermeyeceğine güveniyoruz."



Sözcü ayrıca İsrail'in muhtemel saldırısına verilecek yanıt için vurulacak hedeflerin belirlendiğini sözlerine ekledi.



"SURİYE'DE BARIŞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamalarında Türkiye ile bölgesel işbirliği ve terörle mücadele konusuna değinen Bekayi, şu ifadeleri kullandı:“Türkiye ile ilişkilerimizde sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele iki önemli konu başlığı. Suriye konusunda Türk mevkidaşlarımız ile Astana çerçevesinde iletişim halindeyiz. Türkiye’nin ve diğer ortaklarımızın da yardımı ile Suriye’de barış ve istikrarı sağlamak için çalışıyoruz. ABD’nin Suriye’yi işgali ve istikrarın sağlanmaması terör örgütlerini güçlendiriyor."

İranlı sözcü, ortak sınırlarda ve bölgede, terörizmle mücadele etmek için Suriye'de istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi konusunda Türkiye ile aynı fikirde olduklarını ifade etti.

Bekayi, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Dışişleri Bakanı'nın (Abbas Erakçi) son Türkiye ziyareti, Türk yetkililerle görüşmek için de iyi bir fırsattı ve Hamas yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler de Hamas'ın hayatta olduğunu gösterdi. İki ülke İran ve Türkiye kararlılıkla Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıyı durdurmaya çalışıyor."

