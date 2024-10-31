İran, İsrail saldırısına yanıt verecek mi? 5 Kasım senaryosu masada

ABD'li haber kanalı CNN üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'in son saldırısına "sert" bir yanıt vereceğini ileri sürdü.

Planlanan yanıtın muhtemelen ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminden önce geleceği aktarıldı.

CNN'e konuşan ve bir misilleme saldırısının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan kaynak, "İran'ın Siyonist rejimin saldırganlığına cevabı sert olacaktır." ifadelerini kullandı.

İRAN-İSRAİL ARASINDA FÜZE SAVAŞLARI

İsrail ve İran arasındaki gerginlik İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra artmaya başladı.

İran son olarak 1 Ekim'de Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesine karşı 180 balistik füze ile saldırı gerçekleştirmişti.

İsrail ise İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırılarına misilleme olarak Tahran'a sert bir yanıt vereceğini belirtmiş, 26 Ekim'de İran'ın Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki üç askeri noktaya saldırı düzenlemişti.

İran, saldırıların "sınırlı hasar" verdiğini, biri sivil dördü asker olmak üzere beş kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.