İran, İsrail saldırısında 300'den fazla füze ve İHA kullandı  | Patlamaların görüldüğü yerler

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Hagari, İran'ın gerçekleştirdiği saldırıda 300'den fazla füze ve İHA kullanıldığını ve bunların yüzde 99'unun etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.



Saldırıda yaklaşık 170 İHA kullanıldığını belirten Hagari, bunların tamamının İsrail topraklarına ulaşmadan hava savunma sistemlerinin yanı sıra İsrail'in müttefiklerine ait uçaklar tarafından imha edildiğini savundu.



Hagari, İran'ın saldırıda 30'dan fazla seyir füzesi fırlattığını, bunların da tamamının İsrail topraklarına ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini iddia etti.



İran'ın 120'den fazla balistik füze kullandığını belirten Hagari, bunların "birkaçının" İsrail'e ulaştığını, geri kalanlarının da imha edildiğini kaydetti.



Sözcü Hagari, sayısını belirtmediği füzelerin İsrail'in güneyindeki Nevatim'de hava kuvvetlerine ait üsse isabet ettiğini ve burada "hafif" hasar oluştuğunu ancak faaliyet göstermeye devam ettiğini aktardı.



İsrail Ordu Sözcüsü, İran'ın yanı sıra Irak ve Yemen'den de İsrail'e yönelik atışlar yapıldığını, bunların hiçbirinin İsrail topraklarına ulaşmadığını savundu.

