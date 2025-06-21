İran-İsrail savaşında yapay zeka videolar yayılıyor

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik saldırılar başlatmasının ardından sosyal medyada geniş çaplı bir dezenformasyon dalgası başladı.



BBC Verify’in analizine göre, yapay zeka ile üretilmiş videolar ve düzenlenen saldırıların sahte görüntüleri milyonlarca kez izlendi. En çok izlenen üç sahte video toplamda 100 milyon görüntülenmeye ulaştı.



Aynı zamanda İsrail yanlısı hesaplar İran’daki eski protesto görüntülerini dolaşıma sokarak ülkede hükümet karşıtı ayaklanmalar varmış gibi gösterdi.



GÖRÜNTÜLER VİDEO OYUNLARINDAN ALINMIŞ



Yapay zekanın bu çatışmada ilk kez bu kadar yoğun kullanıldığı belirtilirken, bazı sahte videoların video oyunlarından alındığı ya da görsel hatalar içerdiği tespit edildi.



Uzmanlar, bu tür içeriklerin bir kısmının Rusya bağlantılı hesaplar tarafından yayıldığını ve silah sistemlerine olan güveni sarsmayı hedeflediğini belirtiyor.

MADDİ KAZANÇ İÇİN YAPIYORLAR



Bazı hesaplar "süper yayıcı" haline gelerek kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı. Örneğin, “Daily Iran Military” adlı bir X hesabı bir haftada takipçi sayısını yüzde 85 artırarak 1.4 milyona ulaştı.



Bu tür içeriklerin bazılarının çatışmadan maddi kazanç elde etme amacıyla üretildiği düşünülüyor, çünkü bazı platformlar yüksek görüntülenme sayılarına ödeme yapıyor.



HÜKÜMETLER DE BU OYUNA DAHİL



İsrail'deki resmi kaynaklar da sahte görüntülerden bazılarını paylaştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) resmi X hesabı tarafından paylaşılan bir gönderi, füze saldırılarının eski, alakasız görüntülerini kullandığı için topluluk notu aldı.



YAPAY ZEKA DA YALAN SÖYLÜYOR



Sosyal medya platformlarının kendi yapay zeka sistemleri de dezenformasyona katkıda bulunabiliyor.



X’in Grok adlı sohbet botu, açıkça sahte olan bazı videoların gerçek olduğunu savundu dünyaca ünlü ajansları kaynak gösterdi.



Uzmanlara göre bu tür içeriklerin hızla yayılmasında insanların siyasi görüşlerini destekleyen içeriklere eğilimli olması ve duygusal, sansasyonel içeriklerin daha hızlı paylaşılması büyük rol oynuyor.