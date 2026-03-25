İran, İsrail'e karşı misillemelere devam ediyor
25.03.2026 09:04
Son Güncelleme: 25.03.2026 12:27
İran'da 26. gününe giren savaşta çatışmalar sürecek mi?
İran Savaşı 26 gündür devam ediyor. Trump'ın görüşüyoruz iddialarına karşı İran Trump'ı yalanladı.
İran'da 26. gününe giren savaşta taraflar anlaşacak mı yoksa çatışmalar sürecek mi tartışması sürerken bir yandan da misillemeler devam ediyor.
İran’ın füze misillemesi sonrası İsrail’in Hadera kentindeki Rabin Elektrik Santrali çevresinden yoğun dumanlar yükseldiği belirtiliyor.
İSPANYA BAŞBAKANI: NETANYAHU GAZZE'DEKİ HASAR VE YIKIMI LÜBNAN'A YAŞATMAYI AMAÇLIYOR
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, savaşa tepki göstererek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı. Sanchez, Netanyahu'nun, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde yarattığı "aynı düzeyde hasarı ve yıkımı Lübnan'a da yaşatmayı amaçladığını" söyledi. ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa karşı hükümetinin tutumunu açıklamak üzere alt meclise çıkan Sanchez, İran'ın yeni dini liderinin selefinden daha sert bir tutum sergilediğini de sözlerine ekledi. Sanchez, “Mücteba Hameney, babasından daha diktatör ve hatta daha kana susamış bir tiran” ifadelerini kullandı. İspanya Başbakanı, İran savaşını 'devasa bir hata' olarak nitelendirerek, insani, ahlaki, ekonomik ve güvenlik bedellerini reddetti ve 'ne kabul ediyoruz ne de ödemeye razıyız' dedi.
ABD VE İRAN ARASINDA DİYALOG VAR MI YOK MU TARTIŞMASI SÜRÜYOR
ABD yönetiminin, İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistan aracılığıyla İran’a 15 maddelik bir barış planı gönderdiği iddia edildi. Diplomatik kaynaklar, Trump yönetiminin çatışmanın ekonomik sonuçlarından kurtulmak için bir çıkış yolu aradığını ve bu kapsamda hazırlanan planın İran’ın balistik füze ile nükleer programlarının yanı sıra kritik deniz rotalarını ele aldığını öne sürdü.
İran Devrim Muhafızları Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösterdi. İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari, "Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." diye konuştu. Zülfikari, "İç mücadelenizin seviyesi, kendi kendinize müzakere edeceğiniz aşamaya mı ulaştı? Bizim gibi insanlar
asla sizin gibi insanlarla anlaşamaz." ifadelerini kullandı.
Axios'un haberine göre İranlı yetkililer, arabulucu ülkeler Pakistan, Mısır ve Türkiye'ye, ABD askeri hareketlerinin ve Trump'ın büyük birlik takviyeleri gönderme kararının, barış görüşmeleri önerisinin sadece bir hile olduğuna dair şüphelerini artırdığını belirtiyor. Bir Trump danışmanının, "Trump'ın bir eli anlaşma için açık, diğer eli ise size yumruk atmak için bekleyen bir yumruk" dediği ifade edildi.
ABD Başkanı Trump, İranlılarla aktif olarak müzakereler yürüttüklerini, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini öne sürmüş, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.