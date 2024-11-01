İran, İsrail'e karşılık vermeyi planlıyor: "Tek operasyonla yok edebilecek güçteyiz"

İran ile İsrail arasında misilleme saldırıları devam edecek.

İran medyasına göre iki üst düzey İranlı yetkili, Tahran'ın İsrail'in son saldırılarına karşılık vermeyi planladığını söyledi.

Lübnan'ın Al Mayadeen televizyon kanalına konuşan İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı General Ali Fadavi, “İran'ın Siyonist saldırganlığa yanıtı kesindir. 40 yıldır hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmadık. Siyonistlerin sahip olduğu her şeyi tek bir operasyonla yok edebilecek güçteyiz” dedi.

İran ve İsrail arasında kısasa kısas doğrudan saldırı döngüsü son altı aydır tırmanırken her iki taraf da geri adım atacak gibi görünmüyor.

Devrim Muhafızları'na bağlı yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, ikinci İranlı yetkili, dini lider Ali Hamaney'in ofisinin başkanı Gülamhüseyin Muhammedi Golpayegani de dün yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'in “umutsuz eylemine” “şiddetli, diş kırıcı bir yanıt” vermeyi planladığını söyledi.

İran'ın nasıl ve ne zaman yanıt vermeyi planladığı, harekete geçmek için önümüzdeki hafta yapılacak Amerikan seçimlerini bekleyip beklemeyeceği belirsizliğini koruyor.

İran 1 Ekim'de İsrail'e yaklaşık 180 balistik füze fırlatmış ve bunun İsrail'in Hamas, Hizbullah ve kendi askeri komutanlarına yönelik suikastlarına misilleme olarak yapıldığını açıklamıştı.

Buna karşılık İsrail de İran'daki birkaç petrol ve petrokimya rafinerisi ile bir limanın yanı sıra hava savunma sistemlerini 26 Ekim'de vurdu.