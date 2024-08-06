İran, İsrail'e misilleme yapacak mı?

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından gözler İran'a çevrildi.

Amerikan Yönetimi, İran'ın misillemesinin 24 ila 48 saat içinde başlayabileceğini duyurdu.



Amerikan Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla online toplantı yaptı. Blinken, muhataplarından, olası misillemenin mümkün olduğunca sınırlı kalması için İran'a ve Hizbullah'a baskı yapmalarını istedi.



HEM İRAN HEM HİZBULLAH'TAN GELECEK



Axios internet sitesinin üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Blinken, misillemenin hem İran'dan hem Hizbullah'tan geleceğini söyledi.

Ancak İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yaptığı saldırının aksine nasıl bir yanıt verileceğini bilmediklerini belirtti.

Tahran 13 Nisan'da ilk kez doğrudan İsrail topraklarını hedef almış, yaklaşık 350 füze ve dron kullanmıştı.



Amerikan Yönetimi, İsrail'i, olası misillemeye karşı korumak için Körfez'deki askeri varlığını artırıyor. Blinken, bunun sadece savunma amaçlı yapıldığının altını çizdi. Olası bir saldırıya hazırlık için Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Kurilla da İsrail'e gönderildi.