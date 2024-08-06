İran, İsrail'e misilleme yapacak mı?

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından gözler İran'a çevrildi.
Amerikan Yönetimi, İran'ın misillemesinin 24 ila 48 saat içinde başlayabileceğini duyurdu.
Amerikan Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla online toplantı yaptı. Blinken, muhataplarından, olası misillemenin mümkün olduğunca sınırlı kalması için İran'a ve Hizbullah'a baskı yapmalarını istedi.
HEM İRAN HEM HİZBULLAH'TAN GELECEK
Axios internet sitesinin üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Blinken, misillemenin hem İran'dan hem Hizbullah'tan geleceğini söyledi.
Ancak İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yaptığı saldırının aksine nasıl bir yanıt verileceğini bilmediklerini belirtti.
Tahran 13 Nisan'da ilk kez doğrudan İsrail topraklarını hedef almış, yaklaşık 350 füze ve dron kullanmıştı.
Amerikan Yönetimi, İsrail'i, olası misillemeye karşı korumak için Körfez'deki askeri varlığını artırıyor. Blinken, bunun sadece savunma amaçlı yapıldığının altını çizdi. Olası bir saldırıya hazırlık için Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Kurilla da İsrail'e gönderildi.
NETANYAHU ORDU VE İSTİHBARAT BİRİMLERİNİ TOPLADI
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da ordu ve istihbarat birimlerinin başkanlarıyla toplandı.
Toplantıya, Savunma Bakanı Yoav Galant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Mossad Başkanı David Barnea ve Şin Bet Başkanı Ronen Bar katıldı. İsrail medyasına göre toplantıda, İran'ın olası misillemesiyle ilgili senaryolar ele alındı.
ÖNLEYİCİ SALDIRI HAZIRLIĞI
Seçenekler arasında önleyici saldırı da var. "Times of İsrael"in haberine göre Tahran'ın saldırı başlatmak üzere olduğuna dair kesin bir istihbarat alınması halinde önleyici saldırı yapılması kararlaştırıldı. Önleyici saldırı, İsrail'in kendi istihbarat bilgisine dayanması ve bu istihbaratın Amerikalılarınkiyle örtüşmesi şartına bağlandı.
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