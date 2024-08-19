İran: İsrail'e saldırı kararının Gazze'de ateşkesle ilgisi yok

İran, devam eden ateşkes görüşmeleri ve İsrail'e yönelik olası misilleme hakkında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Kenani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast sonrasında İsrail'e saldırı kararının Gazze'de muhtemel ateşkes ile ilgisi olmadığını söyledi.

İran'ın bölgede gerginliği artırmak peşinde olmadığını ancak "İsrail'i cezalandırma" konusundaki hakkını uygun zamanda kullanacağını ifade etti.



Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Gazze'de ateşkes görüşmelerine destek verdiklerini belirten Kenani, "İran, ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere saldırıların durdurulması konusundaki çabaları memnuniyetle karşılıyor" dedi.



Ateşkes görüşmelerinde ABD'yi doğru ve iyi niyetli bir arabulucu olarak kabul etmediklerini söyleyen Kenani, Amerika'nın savaşın bir tarafı olduğunu ve ateşkesle ilgilenmediğini belirtti.

ABD'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş ve soykırım suçlarını durdurma imkanı olmasına rağmen bunu yapmadığını söyledi.



"ATEŞKESTE TOP ABD VE SİYONİST REJİMİN SAHASINDA"

Hamas, son ateşkes müzakerelerinde İsrail'in yeni şartlar ortaya koyduğunu açıklamıştı. Kenani buna ilişkin şunları söyledi: "İsrail rejimi, ateşkes ve saldırıları durdurma niyetinin olmadığını gösterdi. Ateşkes konusunda artık top, ABD ve siyonist rejimin sahasındadır."

Sözcü, ülkesinin de ateşkes konusunda bölgedeki görüşmelerini sürdürdüğünü aktardı.



İran'ın, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrail'in işgalini sona erdirmesi halinde, İsrail'e saldırı planlarından vazgeçeceğine dair iddialara yanıt veren Kenani, "Ateşkes ile işgalci rejimin İran topraklarında İran'ın misafiri üst düzey bir bölge yetkilisini suikastla şehit etmesine karşı İran'ın vereceği yanıt farklı konulardır" ifadelerini kullandı.



Haniye'nin, müzakere sürecinin lideri olduğunu ve İsrail'in suikastla, siyasi süreç ve saldırıları durdurmayla ilgilenmediğini ortaya koyduğuna dikkat çeken Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de (BMGK) İsrail'in bölgeyi tehdit eden saldırılarına karşı gerekli adımları atmadığını söyledi.



"İRAN CEZALANDIRMAYI UYGUN ZAMANDA YAPACAK"

İran'ın ateşkes konusundaki çabaları desteklediğini ve bölgede gerginliği artırmak peşinde olmadığını belirterek, Haniye suikastını "İran'ın egemenliğine saldırı" kabul ettiklerinin altını çizdi.



Kenani ayrıca bazı ülkelerin İsrail'in saldırılarına karşı hiçbir adım atmamasına rağmen İran'a itidal tavsiye etmesini "mantıklı" görmediklerini dile getirdi.

"İran, saldırgan teröristi cezalandırma konusunda uluslararası hukuktan aldığı hakkını uygun zamanda kullanacaktır" dedi.



Kenani, çeşitli konular hakkında ABD ile aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişini sürdürdüklerini de aktardı.



İran'ın Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi süreci konusundaki görüşünün sorulması üzerine Kenani, ülkesinin Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini ve bu konuda yeni adım atılmasını desteklediklerini söyledi.

