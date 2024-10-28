"İran, İsrail'e yanıt vermek için tüm araçları kullanacak"

Tahran yönetimi, İsrail saldırısının ardından misilleme açıklamalarına devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırısına karşılık vermek için Tahran'ın “mevcut tüm araçları kullanacağını” söyledi.

İran daha önce İsrail'in cumartesi günü gerçekleştirdiği hava saldırısının sadece sınırlı hasara yol açtığını belirtmişti.

ABD ise saldırıyı İsrail'in meşru müdafaa hakkı olarak değerlendirmişti.

Bugün televizyonda yayınlanan haftalık basın toplantısında konuşan Bekayi, İran'ın yanıtının niteliğinin İsrail saldırısının niteliğine bağlı olduğunu ifade etti.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, dün yaptığı açıklamada İranlı yetkililerin Tahran'ın gücünü İsrail'e en iyi nasıl göstereceklerine karar vermeleri gerektiğini söyledi. Hamaney, İsrail saldırısının “ne küçümsenmesi ne de abartılması” gerektiğini belirtti.

İsrail ordusu, çok sayıda İsrail jetinin cumartesi günü şafaktan önce Tahran yakınlarındaki ve İran'ın batısındaki füze fabrikalarınave diğer tesislere yönelik üç saldırı dalgasını tamamladığını açıklamıştı.

Ağır silahlara sahip ezeli düşmanlar, aylardır birbirlerine karşı misilleme hamlelerinde bulunuyor. 1 Ekim'de İsrail'in İran'a yönelik füze saldırısının ardından cumartesi günkü saldırı geldi.