İran, İsrail'i Lübnan'da yeni bir "askeri maceraya" karşı uyardı

İran, Golan Tepeleri'nde 12 kişinin öldüğü saldırı sonrası Lübnan'ı hedef alan İsrail'i uyardı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Lübnan'da yeni bir "askeri maceraya" girişmesinin öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

İran, İsrail'i Lübnan'da yeni bir "askeri maceraya" karşı uyardı

Golan Tepeleri'ne yönelik saldırı sonrası savaşı büyütme mesajları verirken, 'dan uyarı geldi.

Tahran yönetimi, İsrail'in 'da yeni bir "askeri maceraya" girişmesinin öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “Siyonist rejimin herhangi bir cahilce eylemi, bölgedeki istikrarsızlık, güvensizlik ve savaşın kapsamının genişlemesine yol açabilir” dedi.

Kenani, “bu tür aptalca davranışların öngörülemeyen sonuçlarından ve tepkilerinden” İsrail'in sorumlu olacağını sözlerine ekledi.

Hizbullah, İsrailli yetkililerin Dürzi kasabası Mecdel Şems'te, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin ölümüne neden olan füze saldırısının sorumluluğunu reddetti.

Ancak İsrail, saldırıyı Hizbullah'ın yaptığını açıkladı ve yanıt olarak Lübnan'ın güneyini yoğun şekilde vurmaya başladı. 

Sözcü Kenani 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdüren İsrail'i, “kamuoyunun ve dünyanın dikkatini, işlediği büyük suçlardan başka yöne çekmek için” suçu Hizbullah'ın üzerine atmakla suçladı.

İsrail'in, 1967'de Suriye'den ele geçirdiği ve daha sonra Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan bir hamleyle ilhak ettiği Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'te yaşanan ölümler konusunda “en ufak bir ahlaki yorum yapma yetkisine sahip olmadığını” da ifade etti.

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