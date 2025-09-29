İran, İsrail'in en önemli casuslarından birini idam etti

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, "İsrail'in İran'daki en önemli casuslarından biri" olarak nitelendirilen Behmen Çubiasl adlı bir kişinin idam cezası infaz edildi.



İdam edilen kişinin bilgi tabanlı bir şirketteki varlığıyla ülkenin kritik telekomünikasyon projelerine erişme imkanı sağlayan bir veritabanı uzmanı olduğu belirtildi.

VERİ TABANLARINA KAPSAMLI ERİŞİMİ VARDI



Çubiasl'ın uzmanlığı sayesinde şirketin tüm projelerinde yönetici olarak yer aldığı ve ülkenin hayati ve veri tabanlarına kapsamlı erişim imkanına sahip olduğu ve Mossad ajanlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ermenistan, Hindistan, Tayland, Vietnam, İrlanda ve Bulgaristan'da yüz yüze görüşmeler yaptığının tespit edildiği aktarıldı.



Haberde, "Mossad'ın sanığın işbirliğini sağlamadaki temel amacı, hükümet kurumlarının veri tabanını ele geçirmek ve İran veri merkezlerinde ihlal oluşturmaktı. Bunun yanı sıra, elektronik cihazların ithalat yolunu araştırmak da dahil olmak üzere diğer ikincil hedefleri de takip ediyordu." ifadelerine yer verildi.