İran: İsrail'in Evin Hapishanesi'ne saldırısında 71 kişi öldü

İsrail ve İran arasında 12 gün boyunca devam eden savaşın ardından ilan edilen ateşkes devam ederken, İran, İsrail'in başkent Tahran'da saldırı düzenlediği Evin Hapishanesi hakkında açıklama yaptı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Aşgar Cihangir, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in 23 Haziran tarihinde düzenlediği saldırıda 71 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ZİYARETE GELENLER DE ÖLDÜ

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan haber ajansının aktardığına göre, Cihangir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Evin Hapishanesi'ne saldırıda aralarında idari personelin, askerlik görevini ifa eden gençlerin, tutukluların, ziyarete gelen tutuklu yakınlarının ve hapishane çevresinde yaşayan kişilerin de olduğu 71 kişi şehit edilmiştir."

Yargı Erki'nden daha önce yapılan açıklamada, saldırıda Evin'in idare binasının bir kısmının zarar gördüğü, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtilmişti. Kurum, diğer tutukluların ise başka ceza infaz kurumlarına nakledildiği bilgisini vermişti.

Evin Hapishanesi'nde 3 yıldır tutuklu olan iki Fransa vatandaşı da dahil olmak üzere yabancı ülke vatandaşları da bulunuyor.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot da hapishaneye yapılan saldırının ardından yaptığı açıklamada, bunun "kabul edilemez" olduğunu çünkü orada tutulan iki vatandaşının hayatını tehlikeye attığını söylemişti.