İran: İsrail'in saldırılarında 935 kişi hayatını kaybetti

İsrail Yargı Erki Sözcüsü Aşgar Cihangir, İsrail'in 12 gün boyunca devam eden saldırıları hakkında açıklama yaptı.

İran devlet basınına yansıyan haberlere göre, Cihangir, son adli tıp verilerine dayanarak, İsrail'in saldırılarında 935 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, ölenlerin 38'inin çocuk, 132'sinin kadın olduğu bilgisi verildi.

12 GÜNLÜK SAVAŞIN ARDINDAN ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.



İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile nükleer bilim insanları saldırılarda öldü.



İran Sağlık Bakanlığı'nın son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğu bildirilmişti.



İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, bin 272 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisine saldırı düzenledi.



İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.