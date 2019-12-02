"Jask" adı verilen füzenin tamamen İran üretimi olduğu açıklandı. İran denizaltılarının uzun mesafelerdeki hedefleri vurabileceğine vurgu yapıldı.



Denizaltıdan fırlatılan füzenin ateşlenme görüntüleri İran devlet televizyonu tarafından paylaşıldı. Teknik özellikler konusunda ise detay verilmedi.



İranlı yetkililer, "Füze düşmanlarımız için büyük bir sürpriz olacak" ifadelerini kullandı.



ABD'li kaynaklarsa füzenin Kuzey Kore'nin füze tasarımlarından yola çıkarak üretildiğini iddia ediyor.



"Jask" füzesinin 2017'deki ilk fırlatma denemesi başarısız olmuştu.



İran donanmasının gelecek ay Rusya ve Çin ile birlikte Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat yapması planlanıyor.

