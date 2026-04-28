İran jeti Kuveyt'te ABD üssünü vurmuş. Orta Doğu'daki üslerde hasar açıklanandan büyük

ABD merkezli düşünce kuruluşu American Enterprise Institute ABD'nin ortadoğudaki üslerindeki hasarın resmi olarak açıklanandan çok daha büyük olduğunu açıkladı.

Buna göre savaş sırasında İran, Katar, Birleşik Arap Emirlikler, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Irak ve Suudi Arabistan dahil 7 ülkede 11 farklı ABD üssünü ve 100'den fazla hedefi vurdu

Vurulan yerlerden biri ABD Donanmasının Bahreyn'deki karargahı. Ayrıca Bahreyn'de başka noktalar da hasar gördü.

Ayrıca pek çok depo, komuta merkezi, uçak hangarları, gelişmiş radar sistemleri ve onlarca hava aracı da vurulanlar arasındaydı.

Analistlerin ABD'ye ait vurulan hedeflerin yalnızca tamir masrafının 5 milyar doların üzerinde olacağını tahmin ediyor.



Pentagon ise hasarın tam boyutunu kamuoyuyla paylaşmadığı gibi, iddialara göre detaylı değerlendirmeleri Kongre ile dahi paylaşmış değil.



İRAN JETİ KUVEYT'TE ABD ÜSSÜ VURMUŞ

Amerikan NBC News, savaşın henüz ilk günlerinde İran'dan kalkan bir F-5 savaş uçağının Kuveyt'te tüm hava savunma sistemlerini atlatmayı başararak "Camp Buehring" isimli ABD üssünü vurmayı başardığını yazdı.

Habere göre uzun yıllar sonra ilk kez düşman bir kuvvete ait hava unsuru ABD askeri üssünü vurmuş oldu.

Üs aralarında Patriot'ların da olduğu çok katmanlı hava savunma sistemleriyle korumasına rağmen, İranlı pilot sistemleri atlatmayı ve bomba bırakmayı başardı.



İRANLI PİLOT AÇIKTAN YARARLANDI

Peki üzerinde modern teknoloji bulunmayan, sofistike modern radarlara sahip olmayan, radarlarda görünür eski bir savaş uçağı nasıl oldu da bu kadar korunaklı bir üssü vurabildi?

Habere göre hava savunma sistemlerini atlatabilmek için İranlı pilot düşük irtifada uçtu.



Askeri uzmanlar Patriot'ların genelde füze tehditlerine karşı optimize edildiğini söylüyor. İranlı pilotun bu açıktan faydalandığı tahmin ediliyor.

İranlı pilotun ABD üssünü vurduktan sonra İran'a sağ olarak dönüp dönmediğiyle ilgili kesin bir bilgi yok.