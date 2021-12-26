İran kara sınırlarını 15 gün kapatıyor

İran, Omicron varyantına karşı kara sınır kapılarını 15 gün süreyle kapatma kararı aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.12.2021 - 07:11

İran kara sınırlarını 15 gün kapatıyor

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yönetimi, Covid-19'un Omicron varyantına karşı alınan önlemler kapsamında 25 Aralık'tan itibaren kara sınır kapılarını 15 gün süreyle kapatma kararı aldı.

Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) yaptığı açıklamada, Omicron varyantı nedeniyle alınan yeni önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Latifi, kara sınır kapılarının 15 gün süreyle yolcu geçişlerine kapalı olacağını ancak ticari giriş-çıkışların devam edeceğini söyledi.

Kararın, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun talebi doğrultusunda Omicron varyantının yayılmasını önlenmek amacıyla alındığını aktaran Latifi, Türkiye, Irak, Afganistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Pakistan ile olan kara sınır kapılarının bugünden itibaren 15 günlük süreyle kapalı olacağını ifade etti.

Bu süre boyunca daimi ikameti ya da tahsil, ticari ve sağlık vizeleri bulunanların kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapabileceğini söyleyen Latifi, ticari faaliyetlerin de eskisi gibi devam edeceğini kaydetti.

Latifi ayrıca Türkmenistan ile İran arasındaki sınır kapılarının salgının başlangıcından bu yana yolcu geçişine açılmadığını sözlerine ekledi.

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