İran: Katar pilotlarımızı esir aldı

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan cumartesi günü yapılan bir açıklamada, ABD-İsrail ile savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı dört pilottan üçünün Katar tarafından esir alındığı belirtildi.

Henüz Katar tarafından olaya dair bir açıklama yapılmadı.

ABD ve İsrail, İran'a saldırılarını sürdürüyor.

Bu çatışma, özellikle küresel ekonomik dengeye de büyük darbe vurdu.

ABD Başkanı Trump'ın şubat ayı sonunda İsrail ile birlikte başlattığı savaş öncesinde açık olan kritik yakıt ikmal koridoru, İran'ın misilleme olarak boğazı fiilen kapatmasıyla Washington üzerinde güçlü bir koz haline geldi.

Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz arzının beşte birinin geçtiği boğazdaki tıkanıklık ve yükselen benzin fiyatları, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde 80 yaşındaki Trump'ın kamuoyu desteğini düşürürken Cumhuriyetçiler arasında Kongre kontrolünü kaybetme endişesine yol açtı.

ABD ordusunun savaşın başlamasından bu yana geçen aylarda milyarlarca dolar değerinde yüksek teknolojili füze ve mühimmat stokunu tükettiği ve stokların azalmasının Trump'ın yeni saldırı seçeneklerini sınırlandırdığı bildirildi.