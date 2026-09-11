"İran konusunda pişman değilim, yine olsa aynısını yapardım"

ABD Başkanı Donald Trump , Fox haber kanalına verdiği röportajda, müzakerelere rağmen karşılıklı saldırıların devam ettiği İran Savaşı'na ilişkin değerlendirmeler yaptı. İran’a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirten Trump, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım" ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer kapasitesini yok ettiğini savunan ABD Başkanı, "Biz hayatımıza devam ederken bir anda nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, İsrail ve Orta Doğu’nun ardından ABD şehirlerini hedef alabilirler." diye konuştu.

"SAVAŞ ARA SEÇİMLERİN ARDINDAN BİTECEK"

Savaşın ABD’de Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından sona ereceğini yineleyen Trump, bazı destekçilerinin savaş nedeniyle huzursuz olduğu yönündeki iddialara ilişkin "Morallerinin bozuk olduğunu sanmıyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermediğim için çok gurur duyduklarını düşünüyorum." dedi.