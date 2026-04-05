İran, Kuveyt Bakanlıklar Kompleksi'ni vurdu

ABR ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta 36'ncı gün geride kalırken İran'ın misillemeleri de devam ediyor.

İran ordusu, İsrail'deki hedeflerin yanı sıra Körfez ülkelerini de hedef alıyor. Son olarak

Kuveyt Maliye Bakanlığı, başkentteki Bakanlıklar Kompleksi binasının İran tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğünü açıkladı.

BAKANLIK BİNASINDA BÜYÜK HASAR

Kuveyt resmi ajansı KUNA, Kuveyt Maliye Bakanlığı'nın dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamasını yayınladı. Saldırının bakanlık binasında büyük çaplı hasara yol açtığı aktarılan açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlıklar Kompleksi binası, 4 Nisan 2026 Cumartesi akşamı İran'ın menfur saldırısı sonucunda bir İHA tarafından hedef alınmıştır." ifadesine yer verildi.

PETROL TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Ayrıca KUNA'nın başka bir haberine göre, İran ülkenin batısındaki Şuveyh kentindeki petrol tesisini İHA'larla vurdu.

Kuveyt Petrol Kurumu'nun Açıklamada, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine yönelik düzenlenen saldırısının ardından yangın çıktığı belirtilerek, "Acil durum ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için derhal harekete geçtiği" ifade edildi.