İran ordusundan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ali es-Salim Hava Üssü'ndeki ABD hedeflerine saldırı düzenlendi.

Buna göre saldırıda üste bulunan ABD'ye ait Patriot sistemleri ile insansız hava aracı (İHA) fırlatma rampaları vuruldu.



İran'ın bu açıklaması öncesinde Kuveyt, İHA saldırılarına hedef olduğunu açıklamış, Bahreyn ise halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yaparken, İran'ın hava saldırılarına karşılık verdiğini duyurmuştu.