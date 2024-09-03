İran, LGBTİ+ gençleri destekleyen Avustralya büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Ian McConville, sosyal medya paylaşımı nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yarı resmi ILNA haber ajansı bugün yaptığı açıklamada, büyükelçinin “normları ihlal ettiğini” düşündüğü bir içeriğin yayınlanması nedeniyle çağrıldığını duyurdu.



Büyükelçiliğin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda “Mor Giy Günü” kutlandı ve “herkesin, özellikle de LGBTİ+ gençlerin kendileri olmaktan gurur duyabilecekleri destekleyici bir ortam” yaratmaya olan bağlılık ifade edildi.

İran ise Conville'in "saldırgan" bir paylaşım yaptığını savundu.



ILNA'nın haberine göre McConville, İran halkına ve değerlerine hakaret etmediğini ve paylaşımında ​​İran'ın adının geçmediğini söyleyerek, Tahran'ın konuya ilişkin tutumunu hükümetine ileteceğini bildirdi.



Paylaşım, büyükelçiliğin Instagram hesabında yer almaya devam ediyor.