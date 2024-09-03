İran, LGBTİ+ gençleri destekleyen Avustralya büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından “Mor Giy Günü”nü kutlayan ve “LGBTİ+ gençlerin kendileri olmaktan gurur duyabilecekleri destekleyici bir ortam” yaratma mesajı veren Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Ian McConville, bakanlığa çağrıldı. İran, büyükelçinin "normları ihlâl ettiğini" savundu.

İran, LGBTİ+ gençleri destekleyen Avustralya büyükelçisini bakanlığa çağırdı

'nın Tahran Büyükelçisi Ian McConville, sosyal medya paylaşımı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yarı resmi ILNA haber ajansı bugün yaptığı açıklamada, büyükelçinin “normları ihlal ettiğini” düşündüğü bir içeriğin yayınlanması nedeniyle çağrıldığını duyurdu.

Büyükelçiliğin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda “Mor Giy Günü” kutlandı ve “herkesin, özellikle de + gençlerin kendileri olmaktan gurur duyabilecekleri destekleyici bir ortam” yaratmaya olan bağlılık ifade edildi.

İran ise Conville'in "saldırgan" bir paylaşım yaptığını savundu.

ILNA'nın haberine göre McConville, İran halkına ve değerlerine hakaret etmediğini ve paylaşımında ​​İran'ın adının geçmediğini söyleyerek, Tahran'ın konuya ilişkin tutumunu hükümetine ileteceğini bildirdi.

Paylaşım, büyükelçiliğin Instagram hesabında yer almaya devam ediyor.

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