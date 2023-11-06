İran lideri Hamaney, Irak Başbakanı Sudani ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını görüştü

Hamaney, resmi ziyaretler için Tahran’da bulunan Irak Başbakanı Sudani ile beraberindeki heyeti kabul etti.



Irak hükümeti ve halkının Gazze'ye destek verme konusundaki iradesini takdir ettiğini belirten Hamaney, Gazze halkının öldürülmesinin durdurulması için İslam dünyasının ABD ve İsrail üzerindeki siyasi baskısını artırması gerektiğini vurguladı.



Hamaney, “Bölgenin önemli bir ülkesi olan Irak, bu alanda özel bir rol oynayabilir, Arap dünyası ve İslam dünyasında yeni bir çizgi oluşturabilir.” değerlendirmesinde bulundu.



İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren tüm delillerin ABD’nin bu savaşın yönetilmesinde doğrudan rol aldığını gösterdiğini söyleyen Hamaney, ABD’nin doğrudan rolünün bu suçların daha da artmasına sebep olduğunu aktardı.

"ABD'LİLER SUÇ ORTAKLARIDIR"



Hamaney, ABD’nin askeri ve siyasi yardımının olmaması durumunda İsrail'in bu filleri devam ettiremeyeceğini ifade ederek, “ABDliler Gazze'deki suçlarda Siyonistlerin suç ortaklarıdır.” ifadesini kullandı.

