İran lideri Hamaney'in dünürü corona kurbanı

İran dini lideri Hamaney'in dünürü corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 23.03.2020 - 23:19

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İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Meysem'in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da bir hastanede Covid-19 tedavisi gören Hamaney'in dünürü Hamuşi dün yaşamını yitirdi.

Hamuşi'nin naaşının bugün toprağa verildiği belirtildi.

Çin'de ortaya çıkan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 1812'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 23 bin 49 olduğunu açıklamıştı.

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