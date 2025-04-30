İran limanını İsrail mi patlattı? Tel Aviv'den "Kaza değil" mesajı

İsrailli General Amir Avivi, The Media Line'a verdiği bir mülakatta, İsrail'in İran roketlerinin yakıtına yönelik son kimyasal saldırıda parmağı olduğunu ima etti.

Avivi, “Bu saldırı, balistik roketlerin yakıtına yönelikti. Dolayısıyla bunun bir kaza değil planlı bir saldırı olduğu anlaşılıyor” dedi.

ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını bekleyen Avivi, "Tahran'ın niyetine güvenilmemesi konusunda" uyarıda bulundu.

Henoted'e göre İran devlet medyası ABD Başkanı Donald Trump'a "Churchill mi yoksa Chamberlain mi olacağını" seçmesi için baskı yaparak İran'ın nükleer tesislerini tamamen sökmemesi halinde "tek bir seçenek var, o da nükleer tesislere saldırmak" diye ısrar etti.

ABD-İsrail koordinasyonu konusunda Avivi, iki hükümetin sık sık konuştuğunu ancak Washington'un küresel liderlikten geri çekilmeye çalıştığını söyledi.

“Tıpkı ABD'nin şu anda Husilere yaptığı gibi, tıpkı İsrail'in daha önce İran'a yaptığı gibi, ama çok daha büyük bir hava saldırısı” çağrısında bulunan Avivi, böyle kesin bir darbenin İran'ın karşılık verme kabiliyetini felce uğratarak "savaşı durduracağını ve yeni bir savaş açmayacağını" savundu.



İRANLI BAKAN "İHMAL" DEMİŞTİ

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki limanda 26 Nisan Cumartesi günü meydana gelen patlamada 70 kişi hayatını kaybetti.

İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı.

İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını söylemişti. Patlama sonrası çıkan yangın iki gün devam eden çalışmaların ardından dün söndürülmüştü.