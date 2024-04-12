İran, Lufthansa iddialarını yalanladı

Çalenderi, "Sosyal medyada Lufthansa'nın İran'a uçuşlarını iptal ettiğine dair bilgiler yar aldı. Lufthansa'nın önceden planlanmış bir şekilde iptal edilmiş bir veya üç seferi bulunmaktadır. Bunun dışında iptali söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.



İranlı yetkili, Lufthansa'nın 7 Nisan Pazar gününden bu yana İran'a planlanmış uçuşlarını gerçekleştirdiğini kaydetti.



Lufthansa Hava Yolları Sözcüsü, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle şirketin, Tahran'a gerçekleştirilecek ve bu kentten yapılacak uçuşları 11 Nisan'a kadar askıya alma kararı aldığını duyurmuştu.

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