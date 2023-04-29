İran Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine el koydu

İran, Marshall Adaları bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu doğruladı.

İran Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine el koydu

donanmasının açıklamasında, el konulan geminin dün gece Basra Körfezi'nde bir İran teknesiyle çarpıştığı ve kazada İranlı mürettebattan ikisinin kaybolduğu ve bazılarının da yaralandığı ifade edildi.

Geminin daha sonra Umman Denizi'nde donanma tarafından tespit edildiği aktarıldı.

Marshall Adaları bandıralı gemiye yargı kararıyla "uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" el konulduğu ve İran kıyılarına çekildiği belirtildi.

Donanması, Marshall Adaları bandıralı "Advantage Sweet" adlı bir tankerine Umman Körfezi'nde uluslararası sularda seyir halindeyken İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğunu duyurmuştu.

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