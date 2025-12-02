İran Meclis Başkanı: Amerika müzakere istemiyor, teslim olmamızı istiyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kalibaf, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin, 12 günlük savaş sırasında İran’ın gücünün farkına vardığını savundu.

Savaştan sonra füze menzillerinin 300 kilometre azaltılması yönünde ABD tarafından kendilerine baskı yapıldığını dile getiren Kalibaf, ABD müzakerelerinin dolaylı mı yoksa doğrudan mı gerçekleşeceği meselesinin ikinci planda olduğunu belirterek, görüşmeleri eşit şartlarda ve diyalog yolu ile sürdürme niyeti taşıdıklarını kaydetti.

“Amerika müzakere istemiyor kendi isteklerini dayatarak teslim olmamızı istiyor. 12 günlük savaşta, bize dayatılanları kabul etmediğimizi ve teslim olmayacağımızı gösterdik.” diyen Kalibaf, son müzakere sürecinde ABD’yi “komplocu ve yalancı” olmakla suçladı.

Snapback mekanizması ile ilgili de konuşan Kalibaf, Avrupa’nın kendi iradesini ortaya koymaktan aciz olduğunu savunarak, “Avrupa Snapback mekanizmasını doğrudan ABD’nin talimatı ile aktif hale getirdi. Avrupa dış politikada en zayıf dönemini yaşıyor. Avrupa’nın bugün İran’ın nükleer meselesi konusunda herhangi bir rolü kalmadı. Aynı şekilde Ukrayna meselesinde de bir role sahip değil." değerlendirmesinde bulundu.