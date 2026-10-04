İran Meclis Başkanı: Sunduğumuz 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak

Kalibaf, ABD 'nin İran 'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu.

Ülkesinin sosyal medyada yer alan tehdit içerikli açıklamalara göre değil gerçeklere göre politika belirlediğini söyleyen Kalibaf, ABD'lilerin yaptığı "çelişkili" açıklamalarının İran halkının zihnini karıştırmayı amaçladığını dile getirdi.

İran heyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında gittiği ABD'de, Hürmüz Boğazı 'nın açılmasına ilişkin Katar arabuluculuğunda ABD'ye 7 şart sunmuştu.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın şartlarını kabul etmediklerini açıklamıştı .