ABD'nin İsrail'in yanında savaşa katılarak İran'a ait üç nükleer tesise saldırmasının ardından İran'ın misillemesinin ne olacağı merak edilirken, İran Meclisi'nden dikkat çekici bir hamle geldi. Buna göre, İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. Son kararı ise güvenlik yetkilileri verecek.

İran'ın devlet yayın organlarından Press TV'nin aktardığına göre, İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Tümgeneral Kowsari, Meclis'in Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardığını açıkladı. Öte yandan, bu konudaki nihai karar Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verilecek.